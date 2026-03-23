L' artista Pasqule Sorrentino e le sue Vibrazioni cromatiche di arte contemporanea

Dopo l'opening del 21 e 22 marzo, in occasione delle Giornate Fai di Primavera, dal 28 marzo aprirà i battenti la mostra “Vibrazioni cromatiche”, personale d’arte contemporanea di Pasquale Sorrentino. L’evento, curato dall’associazione culturale “Studio 21” di Mondragone, sarà patrocinato dal Comune di Sessa Aurunca. Appuntamento al Sedile di San Matteo su corso Lucilio fino al 7 aprile. Il noto artista, originario di Mondragone, dopo un periodo di assenza sul territorio e diverse mostre presentate all’estero ritorna nella sua terra d’origine. Sorrentino guiderà i visitatori verso un’esplorazione affascinante nel mondo dell’arte contemporanea: oltre 25 opere tra sculture e pitto-sculture per immergersi in un universo di colore, forme e materiali, dove la creatività incontra l’innovazione e racconta l’uomo contemporaneo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Tutto quello che riguarda Pasqule Sorrentino

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Radio Alfa. . “Nessun Dio è solo” è il nuovo libro di Pasquale Sorrentino, giornalista di Radio Alfa e scrittore. Dopo il successo di “Figli di un altro Dio”, riecco il tenente Eleonora Posca e il maresciallo Carmine Lupo alle prese con una nuova indagine. Il rac facebook