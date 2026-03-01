Stefano De Martino nuovo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 l’annuncio di Carlo Conti in diretta | Ora testa bassa e pedalare

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2027, Carlo Conti ha annunciato in diretta che Stefano De Martino sarà il nuovo conduttore e direttore artistico della prossima edizione. Conti ha consegnato ufficialmente le chiavi del Teatro Ariston a De Martino, segnando un cambio di guida per l’evento. L’annuncio ha suscitato molte reazioni tra il pubblico presente in sala e gli spettatori a casa.

Una serata finale già ricca di emozioni si è arricchita di un annuncio storico: Carlo Conti ha ufficialmente consegnato le chiavi del Teatro Ariston a Stefano De Martino, che guiderà il Festival di Sanremo 2027 in qualità di conduttore e direttore artistico. Per la prima volta nella storia della kermesse, il passaggio di consegne è avvenuto in diretta, davanti al pubblico dell’Ariston e ai milioni di telespettatori. Conti è sceso in platea per uno scambio di battute con De Martino, trasformando quello che avrebbe potuto essere un semplice comunicato stampa in un momento di pura televisione. “Per me è un onore”, ha detto il conduttore napoletano, “Come dico sempre, testa bassa e pedalare! Ma tu Carlo, non spegnere il cellulare”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

