Salone del Mobile Vetrina mondiale per i grandi brand

Da quotidiano.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Milano Design Week, il Salone del Mobile si presenta come una vetrina internazionale dedicata ai principali marchi del settore. La manifestazione propone un calendario di eventi e installazioni che coinvolgono il pubblico in esperienze sensoriali e interattive. Tra esposizioni di architettura, arredi e materiali, si mostra il rapporto tra design, stile di vita e benessere, offrendo uno sguardo sulle tendenze e le innovazioni nel settore.

Alla Milano Design Week, l’universo della creazione si trasforma in un susseguirsi di esperienze immersive, sensoriali e interattive, che rileggono il lifestyle e la quotidianità tra architettura, arredo, materia e benessere. Gessi firma Longevity Ritual, un percorso, ospitato a Casa Gessi Milano, dedicato al nuovo Rituale del vapore. Ogni postazione invita a interagire con il prodotto e con le collezioni Gessi Haute Culture, mentre dimostrazioni live ne concretizzano l’impatto sui gesti quotidiani. Il Rituale del Vapore è un sistema che avvolge il corpo con il vapore dall’alto, integrandosi all’interno della doccia. Grazie a un’interfaccia intuitiva consente di regolare l’intensità del getto e di avvalersi di cromoterapia e aromaterapia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

salone del mobile vetrina mondiale per i grandi brand
© Quotidiano.net - Salone del Mobile. Vetrina mondiale per i grandi brand

Notizie correlate

Salone del Mobile: 1900 brand e nuove sfide per l’abitareDal 21 al 16 aprile, Fiera Milano ospiterà il Salone del Mobile, un evento che vede la partecipazione di oltre 1.

Leggi anche: Salone del Mobile. Milano diventa vetrina del design

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Salone del Mobile, vetrina globale del Made in Italy; Salone del Mobile. Milano diventa vetrina del design; Salone del Mobile vetrina delle eccellenze lombarde; Salone del Mobile, a Milano la creatività fa tendenza.

salone del mobile salone del mobile vetrinaSalone del Mobile. Vetrina mondiale per i grandi brandAlla Milano Design Week, l’universo della creazione si trasforma in un susseguirsi di esperienze immersive, sensoriali e interattive, che ... quotidiano.net

salone del mobile salone del mobile vetrinaSalone del Mobile 2026 inaugurato a Milano: Lombardia leader del design tra export e innovazioneAl via il Salone del Mobile 2026 a Rho Fiera Milano. Lombardia protagonista del design mondiale con export record, innovazione e nuove sfide globali. lamilano.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.