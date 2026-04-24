Salone del Mobile Vetrina mondiale per i grandi brand

Durante la Milano Design Week, il Salone del Mobile si presenta come una vetrina internazionale dedicata ai principali marchi del settore. La manifestazione propone un calendario di eventi e installazioni che coinvolgono il pubblico in esperienze sensoriali e interattive. Tra esposizioni di architettura, arredi e materiali, si mostra il rapporto tra design, stile di vita e benessere, offrendo uno sguardo sulle tendenze e le innovazioni nel settore.

Alla Milano Design Week, l’universo della creazione si trasforma in un susseguirsi di esperienze immersive, sensoriali e interattive, che rileggono il lifestyle e la quotidianità tra architettura, arredo, materia e benessere. Gessi firma Longevity Ritual, un percorso, ospitato a Casa Gessi Milano, dedicato al nuovo Rituale del vapore. Ogni postazione invita a interagire con il prodotto e con le collezioni Gessi Haute Culture, mentre dimostrazioni live ne concretizzano l’impatto sui gesti quotidiani. Il Rituale del Vapore è un sistema che avvolge il corpo con il vapore dall’alto, integrandosi all’interno della doccia. Grazie a un’interfaccia intuitiva consente di regolare l’intensità del getto e di avvalersi di cromoterapia e aromaterapia.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salone del Mobile. Vetrina mondiale per i grandi brand Notizie correlate Salone del Mobile: 1900 brand e nuove sfide per l’abitareDal 21 al 16 aprile, Fiera Milano ospiterà il Salone del Mobile, un evento che vede la partecipazione di oltre 1. Leggi anche: Salone del Mobile. Milano diventa vetrina del design Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Salone del Mobile, vetrina globale del Made in Italy; Salone del Mobile. Milano diventa vetrina del design; Salone del Mobile vetrina delle eccellenze lombarde; Salone del Mobile, a Milano la creatività fa tendenza. Salone del Mobile. Vetrina mondiale per i grandi brandAlla Milano Design Week, l’universo della creazione si trasforma in un susseguirsi di esperienze immersive, sensoriali e interattive, che ... quotidiano.net Salone del Mobile 2026 inaugurato a Milano: Lombardia leader del design tra export e innovazioneAl via il Salone del Mobile 2026 a Rho Fiera Milano. Lombardia protagonista del design mondiale con export record, innovazione e nuove sfide globali. lamilano.it Fuori Salone del Mobile. Sono stato nello spazio di @ferrerolegno dove ho visitato l’allestimento Doorways To Live. È un progetto firmato dalla designer padovana Elena Martucci, che negli ultimi anni si sta imponendo anche a livello internazionale come una - facebook.com facebook Con la 64ª edizione del Salone del Mobile @iSaloniofficial, il principale appuntamento globale dedicato all’arredamento, #Milano torna al centro della scena internazionale del #design. L’evento, in programma fino al 26 aprile negli spazi di @FieraMilanoSpa, x.com