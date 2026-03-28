A partire da aprile, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono previste chiusure notturne per permettere il transito di trasporti eccezionali. Le interdizioni riguarderanno specifiche fasce orarie durante le notti, con l’obiettivo di gestire il passaggio di mezzi di grandi dimensioni lungo l’autostrada. Le chiusure sono state annunciate dalle autorità competenti e si riferiscono a un intervento programmato sulla tratta.

Stop tra Como Centro e Chiasso e tra Lago di Como e A59 nella notte tra 31 marzo e 1 aprile: chiuso anche lo svincolo di Como Centro, ecco percorsi alternativi Per consentire il transito di trasporti eccezionali, scattano chiusure notturne sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. chiuso lo svincolo di Como Centro in entrata in entrambe le direzioni (Lainate e Chiasso). Resterà invece regolarmente percorribile, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, il ramo di allacciamento sulla A9. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Da Como a Barcellona in bici per una carbonara: 1.100 km in 11 giorni, l’impresa di Giulio Ballardini Tumori, perché alcuni spariscono da soli e altri no? Il ruolo decisivo dell’ambiente cellulare 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Chiusure di aprile sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per il transito di trasporti eccezionali

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