Arriva LaSciura la poltrona made in Brianza nata anche per fare del bene

È stata presentata una nuova poltrona chiamata “La Sciura”, realizzata interamente in Brianza. Dal design alla produzione, tutto è stato curato localmente. La poltrona, oltre a essere un oggetto di arredamento, ha anche uno scopo benefico. La sua creazione coinvolge diverse fasi, dalla progettazione alla produzione, e tutto avviene nello stesso territorio.

Si chiama “La Sciura” ed è (naturalmente) un prodotto made in Brianza. Totalmente. Dal progetto, alla realizzazione, alla sua destinazione. Perché questa poltrona così speciale è “nata” all’interno dell’Irccs San Gerardo dei Tintori e lì è stato portato il suo prototipo. Chi ha partecipato alla.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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