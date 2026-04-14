Il sistema Gomorra arriva anche a Monza | la maxi operazione da Bolzano alla Brianza

Nella mattinata di martedì 14 aprile, viene avviata una vasta operazione di polizia che coinvolge diverse regioni del Nord Italia, tra cui Bolzano, Belluno, Trento, Venezia, Verona, Vicenza, Brescia e Trieste. La squadra Mobile di Bolzano coordina le attività, portando all’arresto di ventotto persone in un’azione che mira a smantellare un presunto sistema criminale collegato a attività illecite. L’operazione si estende dalla provincia di Bolzano fino alla Brianza.

È di ventotto persone arrestate il bilancio della maxi operazione di polizia scattata all’alba di martedì 14 aprile sotto la direzione della Squadra Mobile di Bolzano, assieme ai colleghi di Belluno, Trento, Venezia, Verona, Vicenza, con le Sisco di Brescia, Trento, Trieste e Venezia e i reparti.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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