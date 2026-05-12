Arresti per usura ed estorsione tre indagati | contestato il metodo mafioso
Tre persone sono state arrestate dai carabinieri nell’ambito di un’indagine della procura di Napoli che riguarda un presunto giro di usura ed estorsione. Le accuse si riferiscono a reati aggravati dal metodo mafioso. Le indagini hanno portato all’arresto di tre indagati coinvolti in attività illegali che avrebbero utilizzato pressioni e intimidazioni per ottenere denaro. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire i dettagli dell’indagine.
Tre persone sono state arrestate dai carabinieri nell’ambito di un’inchiesta della procura di Napoli su un presunto giro di usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso.Sono stati i militari della tenenza di Ercolano e del nucleo operativo della compagnia di Torre del Greco ad eseguire.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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