Arresti per usura ed estorsione tre indagati | contestato il metodo mafioso

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri nell’ambito di un’indagine della procura di Napoli che riguarda un presunto giro di usura ed estorsione. Le accuse si riferiscono a reati aggravati dal metodo mafioso. Le indagini hanno portato all’arresto di tre indagati coinvolti in attività illegali che avrebbero utilizzato pressioni e intimidazioni per ottenere denaro. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire i dettagli dell’indagine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui