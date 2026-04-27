Roma Usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso Ricostruiti dalla GdF prestiti con tassi superiori al 300% Arrestati due imprenditori e sequestrate armi automatiche
Due imprenditori sono stati arrestati a Roma nell’ambito di un’operazione delle forze di polizia che ha sequestrato armi automatiche e ricostruito prestiti con tassi superiori al 300%. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura, ha portato alla scoperta di casi di usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso. Sono stati identificati prestiti concessi con condizioni vessatorie e pratiche criminali legate a organizzazioni mafiose.
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