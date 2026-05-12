Arrestato Luigi Luserta | accuse di violenza grave sull’ex fidanzata

Un giovane di origini casertane, appartenente a una famiglia conosciuta nel settore delle cave, è stato arrestato a Verona. L'uomo è accusato di aver commesso una violenza grave nei confronti dell’ex fidanzata. L’arresto è stato effettuato questa mattina dalle forze dell’ordine, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare. La vicenda è al centro dell’attenzione delle autorità e della cronaca locale.

È stato arrestato a Verona Luigi Luserta, giovane casertano appartenente ad una nota famiglia di imprenditori attiva nel settore delle cave. Il provvedimento è scattato nell’ambito dell’inchiesta avviata dopo la denuncia dell’ex fidanzata per presunti reati di sequestro di persona, lesioni, maltrattamenti, minacce e revenge porn. Secondo il racconto della giovane, la notte del 5 aprile, dopo una serata nel centro di Caserta, il ragazzo l’avrebbe costretta a salire in auto per poi condurla in una zona isolata della provincia, dove sarebbe stata vittima di una violenta aggressione fatta di calci, pugni, schiaffi e continue minacce di morte. Secondo quanto denunciato dalla vittima, quello del 5 aprile non sarebbe stato un episodio isolato.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Violenza, minacce e revenge porn all'ex fidanzata, arrestato il figlio di LusertaÈ stato arrestato a Verona Luigi Luserta, giovane casertano appartenente a una nota famiglia di imprenditori attiva nel settore delle cave.

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Calci e pugni all’ex fidanzata, arrestato figlio di un noto imprenditore casertanoLuigi Luserta, proveniente da una famiglia molto nota nel settore delle cave, è stato arrestato a Verona. Lo scorso 5 aprile, in centro a Caserta, l’uomo avrebbe aggredito con violenza l’ex fidanzata. fanpage.it