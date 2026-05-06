Arciere paralimpico arrestato | accuse di violenza sessuale e stalking

Un arciere paralimpico è stato arrestato con l’accusa di aver commesso atti di violenza sessuale e stalking. Le violenze sarebbero avvenute nelle camere d’albergo durante i Giochi, coinvolgendo diverse vittime tra atlete e allenatrici. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire i fatti e raccogliere eventuali testimonianze. L’uomo si trova ora in custodia e l’indagine prosegue per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

? Cosa scoprirai Come sono avvenuti gli episodi nelle camere d'albergo durante i Giochi?. Chi sono le vittime coinvolte tra atlete e allenatrici?. Perché le federazioni non hanno bloccato le molestie per cinque anni?. Quali prove digitali ha raccolto la polizia postale nelle chat?.? In Breve Cinque atlete e un'allenatrice vittime di molestie tra il 2019 e il 2024.. Tentata violenza in camera d'albergo a Parigi e messaggi sessuali nel 2021.. Palpeggiamento subito da un'allenatrice durante una trasferta sportiva nel 2023.. Minorenne di 15 anni bersaglio di messaggi con intenzioni sessuali ambigue.. L’atleta paralimpico Matteo Bonacina è stato posto sotto arresti domiciliari a Roma dopo le indagini della polizia postale e della procura su accuse di violenza sessuale e stalking.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arciere paralimpico arrestato: accuse di violenza sessuale e stalking Notizie correlate Merano: 47enne arrestato per stalking e violenza sessualeUn uomo di 47 anni è stato portato dietro le sbarre del carcere di Bolzano su disposizione del Gip, dopo aver trasformato la vita di una donna di... Arrestato un 18enne. Tentata violenza sessuale e stalking. E’ ai domiciliariCi sarebbero stati anche episodi di schiaffi, insieme ad atteggiamenti dal timbro violento o, comunque, minaccioso.