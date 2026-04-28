In vista dell'inizio della stagione 2026, sono stati convocati i rappresentanti italiani per la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva a Wujiang. La competizione comprende le discipline di lead e speed, e si svolgerà nel paese asiatico. La manifestazione segna l'apertura ufficiale del circuito internazionale per quest'anno, con atleti italiani pronti a confrontarsi con avversari di tutto il mondo.

La Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva sta per prendere l’abbrivio per dare il via alla sua stagione in tutte le discipline. Lo start assoluto è fissato dal 1° al 3 maggio in quel di Keqiao con il boulder, ma attenzione perché la settimana successiva – sempre in Cina, ma a Wujiang – sarà la volta di lead e speed. Sulle pareti asiatiche, non mancherà l’Italia che per il secondo evento dell’annata ha reso note le sue convocazioni per entrambe le specialità andando a costituire complessivamente un gruppo di 17 atleti: 7 per quanto riguarda il lead e 10 per quanto riguarda lo speed. Il comparto del lead vedrà fra gli altri ai blocchi di...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Wujiang: è il momento di lead e speed

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