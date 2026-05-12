Armonie senza confini concerto transfrontaliero nello studio dell’artista per il progetto Celiberti per l’Unesco

Da udinetoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un concerto transfrontaliero si è svolto nello studio di un artista, come parte del progetto “Celiberti per l’Unesco”. L’evento ha visto la partecipazione di musicisti, artisti e pubblico provenienti da diverse regioni, uniti dall’obiettivo di creare un momento di incontro tra culture, generazioni e linguaggi artistici. L’iniziativa ha previsto l’esecuzione di brani e performance dal vivo, con il coinvolgimento di diversi interpreti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un incontro tra culture, generazioni e linguaggi artistici nel segno del dialogo e della condivisione. Si intitola “Armonie senza confini” il concerto transfrontaliero in programma venerdì 15 maggio alle ore 20.30 nello Studio Celiberti, appuntamento conclusivo del progetto “Celiberti per.🔗 Leggi su Udinetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Armonie senza confini, concerto transfrontaliero per il progetto “Celiberti per l'Unesco”

Celiberti per l’Unesco: a Villa Attems “Armonie senza confini”. 14 marzo 2026Un incontro tra culture, generazioni e linguaggi artistici nel segno del dialogo e della condivisione.

Argomenti più discussi: armonie senza confini concerto transfrontaliero nello studio dell’artista per il progetto celiberti per l’unesco; Fiera campionaria di Mirandola 2026, tra gli ospiti Bastianich e Pino e gli Anticorpi; Crisi Elettrolux, il tavolo al ministero convocato per lunedì 25 maggio; Piano Milano City, la 16ª edizione del festival diffuso con oltre 240 concerti che coinvolgono più di 250 artisti, dal 15 al 17 aprile.

A Conversano appuntamento con «Orizzonti Sonori: Armonie e Narrazioni senza Confini»L’Associazione Culturale Sartoria degli Artisti, in collaborazione con la Banda sinfonica e il Coro polifonico del Liceo Musicale Luigi Russo di Monopoli e il Dirigente Scolastico Adolfo Marciano, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web