Celiberti per l’Unesco | a Villa Attems Armonie senza confini 14 marzo 2026

Da udine20.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 marzo 2026 si terrà a Villa Attems l’evento “Armonie senza confini”, promosso dall’Unesco e organizzato da Celiberti. L’appuntamento vedrà protagonisti artisti di diverse generazioni e provenienze, che si confrontano attraverso vari linguaggi creativi. L’obiettivo è favorire un momento di scambio tra culture diverse, promuovendo la condivisione e il dialogo tra i partecipanti.

Un incontro tra culture, generazioni e linguaggi artistici nel segno del dialogo e della condivisione. Si intitola  “Armonie senza confini”  il concerto transfrontaliero in programma  sabato 14 marzo alle ore 18.30 a Villa Attems di Lucinico, appuntamento conclusivo del progetto  “Celiberti per l’Unesco. La Storia, la Natura e l’Arte”, promosso dal Club per l’Unesco di Udine. Dopo il percorso espositivo che ha portato alcune  opere di Giorgio Celiberti  ad interagire con il patrimonio storico e paesaggistico delle  dimore storiche del Friuli Venezia Giulia, il progetto si chiude con un evento che ne traduce lo spirito in musica. Se l’arte di Celiberti attraversa memoria e confini, anche il concerto diventa  spazio simbolico di incontro, capace di unire territori e sensibilità differenti. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Celiberti per l’Unesco: a Villa Attems “Armonie senza confini”. 14 marzo 2026

