Celiberti per l’Unesco | a Villa Attems Armonie senza confini 14 marzo 2026

Il 14 marzo 2026 si terrà a Villa Attems l’evento “Armonie senza confini”, promosso dall’Unesco e organizzato da Celiberti. L’appuntamento vedrà protagonisti artisti di diverse generazioni e provenienze, che si confrontano attraverso vari linguaggi creativi. L’obiettivo è favorire un momento di scambio tra culture diverse, promuovendo la condivisione e il dialogo tra i partecipanti.

Un incontro tra culture, generazioni e linguaggi artistici nel segno del dialogo e della condivisione. Si intitola “Armonie senza confini” il concerto transfrontaliero in programma sabato 14 marzo alle ore 18.30 a Villa Attems di Lucinico, appuntamento conclusivo del progetto “Celiberti per l’Unesco. La Storia, la Natura e l’Arte”, promosso dal Club per l’Unesco di Udine. Dopo il percorso espositivo che ha portato alcune opere di Giorgio Celiberti ad interagire con il patrimonio storico e paesaggistico delle dimore storiche del Friuli Venezia Giulia, il progetto si chiude con un evento che ne traduce lo spirito in musica. Se l’arte di Celiberti attraversa memoria e confini, anche il concerto diventa spazio simbolico di incontro, capace di unire territori e sensibilità differenti. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Celiberti per l’Unesco: a Villa Attems “Armonie senza confini”. 14 marzo 2026 Scienza senza confini a Villa Dora, progetto scientifico per gli alunni delle medieDal 2 al 14 febbraio 2026 la Biblioteca di San Giorgio di Nogaro proporrà “DI LÌ A LAB – Scienza senza confini a Villa Dora”, un’iniziativa di... Cucine da incubo senza confini su TV8: Cannavacciuolo oltrepassa i confini italianiNuova stagione di Cucine da incubo su TV8: Antonino Cannavacciuolo oltrepassa i confini italiani per salvare un ristorante in Germania Per la prima...