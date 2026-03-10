Armonie senza confini concerto transfrontaliero per il progetto Celiberti per l' Unesco

Sabato 14 marzo alle 18.30 si terrà a Lucinico un concerto transfrontaliero dedicato al progetto “Celiberti per l'Unesco”. L'evento coinvolge musicisti provenienti da Friuli Venezia Giulia, Croazia e Slovenia e mira a creare un momento di condivisione tra le tre regioni attraverso la musica. L’appuntamento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e rappresenta una collaborazione tra le comunità locali.

Sabato 14 marzo alle 18.30 a Lucinico un evento musicale tra Friuli Venezia Giulia, Croazia e Slovenia. L’ingresso è a offerta libera, a sostegno dell’Associazione Alzheimer Udine ODV. Un incontro tra culture, generazioni e linguaggi artistici nel segno del dialogo e della condivisione. Si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Celiberti per l’Unesco: a Villa Attems “Armonie senza confini”. 14 marzo 2026Un incontro tra culture, generazioni e linguaggi artistici nel segno del dialogo e della condivisione.

