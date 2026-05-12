Nel 1959, il pianista Arturo Benedetti Michelangeli si esibì in un recital durante la prima stagione del Teatro della Cometa, che era stato appena inaugurato. La performance si svolse in questa nuova struttura teatrale, segnando un momento importante per l'apertura del teatro e la diffusione della musica classica nel contesto locale. L'evento rappresentò una delle prime apparizioni pubbliche dell'artista nel nuovo spazio.

Nel 1959 Arturo Benedetti Michelangeli tenne un recital nella stagione inaugurale del neonato Teatro della Cometa. Sessantasette anni dopo, nello stesso teatro, - medaglia d’oro di uno dei concorsi più prestigiosi al mondo, il Premio Van Cliburn - chiuderà la stagione con uno dei.🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aristo Sham

Notizie correlate

L’omaggio di Vecchioni agli amici Zanardi e Beccalossi: “Questa canzone è nata per Alex, ma la dedico anche a Evaristo”Durante il suo ultimo concerto a Brescia, Roberto Vecchioni ha reso omaggio a due amici appena scomparsi, l’atleta paralimpico Alex Zanardi e l’ex...

Leggi anche: L’ultimo saluto a Evaristo Beccalossi: Brescia abbraccia il suo “Becca”

Argomenti più discussi: Il Teatro della Cometa chiude la programmazione Roma-Parigi con il concerto Gli Anni ’20 a Parigi di Aristo Sham; Il Teatro della Cometa chiude la programmazione Roma-Parigi con il concerto Gli anni ’20 a Parigi di Aristo Sham; Mannarino: A Sanremo e alla musica fast food dico no: oggi le canzoni non danno fastidio, nascono per diventare motivetti.

Il Teatro della Cometa chiude la programmazione Roma-Parigi con il concerto Gli AnniSessantasette anni dopo lo storico recital di Arturo Benedetti Michelangeli nella stagione inaugurale del Teatro della Cometa, il giovane pianista Aristo Sham, medaglia d’oro del ... ilmessaggero.it