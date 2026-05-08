L’ultimo saluto a Evaristo Beccalossi | Brescia abbraccia il suo Becca

Nella chiesa di una città italiana si è svolto l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, conosciuto come “Becca”. La sala era piena di persone, tra cui tifosi, amici e ex calciatori, che si sono riunite per rendere omaggio al grande ex centrocampista. Il silenzio è stato interrotto solo da momenti di commozione e da brevi applausi. La cerimonia ha rappresentato un momento di raccoglimento per tutti coloro che hanno condiviso il suo percorso sportivo.

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Una chiesa gremita, il silenzio rotto solo dalla commozione e dagli applausi. Evaristo Beccalossi ha ricevuto l’ultimo saluto della sua città tra l’affetto di tifosi, amici ed ex compagni che hanno voluto rendere omaggio a uno dei talenti più amati del calcio italiano. Le esequie si sono svolte nella chiesa della Conversione di San Paolo, in provincia di Brescia, pochi giorni dopo la morte dell’ex fantasista dell’Inter e del Brescia Calcio, scomparso alla Fondazione Poliambulanza. Sul feretro, la sciarpa nerazzurra e la storica maglia numero 10 dell’Inter, simbolo di una carriera costruita con fantasia, tecnica e talento. Accanto, anche la maglia dell’Union Brescia, a ricordare le sue radici calcistiche.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - L’ultimo saluto a Evaristo Beccalossi: Brescia abbraccia il suo “Becca” Notizie correlate Leggi anche: La morte di Evaristo Beccalossi, Brescia abbraccia il suo talento libero: “Donavi emozioni” Funerali di Evaristo Beccalossi, in centinaia all’ultimo saluto: le maglie di Inter e Brescia sul feretroSan Paolo (Brescia), 8 maggio 2026 – La chiesa della Conversione di San Paolo, in provincia di Brescia, era gremita per l'ultimo saluto a Evaristo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi: venerdì i funerali della leggenda nerazzurra e bresciana; Oggi i funerali di Evaristo Beccalossi, l’ultimo saluto a Brescia; L’ultimo saluto a Evaristo Beccalossi: oggi i funerali a Brescia, il calcio rende omaggio al suo poeta; Funerali Evaristo Beccalossi: venerdì l’ultimo saluto a Brescia. Funerali Beccalossi, il giorno dell'ultimo saluto a BresciaE' il giorno dei funerali di Evaristo Beccalossi - una delle storiche bandiere dell'Inter - morto nella notte tra martedì e mercoledì. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra ... sport.sky.it I funerali di Evaristo Beccalossi: giocatori dell'Inter di ieri e di oggi per l'addio all'ex nerazzurroEra gremita la chiesa della Conversione di San Paolo a Brescia per l'addio a Evaristo Beccalossi, scomparso il 6 maggio a 69 anni. Centinaia di persone, anche sul sagrato, hanno partecipato alle esequ ... msn.com Spillo Altobelli è distrutto dopo la morte dell'ex compagno e amico franterno Evaristo Beccalossi: "Sto male, male, male. Evaristo io lo conosco meglio delle mie tasche. Quando parliamo di lui parliamo di un genio nel calcio, solo lui faceva cose che nessuno - facebook.com facebook CIAO MITICO BEC La scomparsa di Evaristo Beccalossi bit.ly/4tePSE7 x.com