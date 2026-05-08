Durante un concerto a Brescia, Roberto Vecchioni ha dedicato una canzone a due amici recentemente scomparsi, l’atleta paralimpico Alex Zanardi e l’ex calciatore Evaristo Beccalossi. L’artista ha spiegato che la canzone era nata per Zanardi, ma ha deciso di dedicarla anche a Beccalossi. La performance si è svolta davanti al pubblico presente, senza ulteriori commenti o interventi.

Durante il suo ultimo concerto a Brescia, Roberto Vecchioni ha reso omaggio a due amici appena scomparsi, l’atleta paralimpico Alex Zanardi e l’ex calciatore dell’Inter Evaristo Beccalossi. Il cantautore ha dedicato loro la canzone “Ti insegnerò a volare“. “Questa canzone è nata per Alex, ma la dedico anche a Evaristo”, ha spiegato Vecchioni al suo pubblico. Correre è un’esperienza a sé. E la lezione etiope ha molto da insegnare Roland Garros, Adriano Panatta scelto per premiare il vincitore della finale maschile: “Per me ha un significato speciale” Milano, 8 mag. (Adnkronos) - “Questo convegno per noi esprime la speranza e un'idea che stazioni appaltanti e imprese, tramite il project management e altre metodologie, possano fare squadra insieme, come accade in giro per il mondo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’omaggio di Vecchioni agli amici Zanardi e Beccalossi: “Questa canzone è nata per Alex, ma la dedico anche a Evaristo”

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