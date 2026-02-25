Operaio pubblica video offensivi su TikTok contro l' azienda | perde il ricorso e resta senza lavoro

Sanremo, Tommaso Paradiso: "Mio padre ha scelto di stare lontano da me. La tv? Non è il mio, nasco dai concerti" In giudizio l'uomo ha provato a difendersi dicendo che si trattava solo di goliardate e parodie per fare ridere i colleghi Venti video pubblicati su TikTok sono costati il posto di lavoro a un operaio di una ditta appaltatrice della Montenegro a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese. I fatti risalgono allo scorso anno, quando il lavoratore, assunto a tempo pieno e indeterminato, aveva girato le clip all'interno dei magazzini dove lavorava, utilizzando un linguaggio colorito e offensivo contro la propria azienda. Nei suoi video, mentre era intento a guidare il muletto, mostrava loghi, macchinari e prodotti riconducibili alla ditta e alla società appaltante. 🔗 Leggi su Today.it

Picchia disabile e poi pubblica il video su TikTok: identificato un 16enne a TraniA Trani, un ragazzo di 16 anni è stato identificato dopo aver aggredito un uomo disabile di 33 anni, episodio poi condiviso su TikTok.

Stupra il figlio neonato e pubblica il video su TikTok, processo da rifare per un errore proceduraleLa Corte di Cassazione di Bolzano ha annullato le due condanne a dieci anni di carcere per un caso di violenza sessuale su un neonato, a causa di un errore procedurale.