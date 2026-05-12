Arezzo Lisa Rossi vola nel disco | argento e record sotto la pioggia

Arezzo ha assistito a una giornata di gare sotto la pioggia, durante la quale Lisa Rossi ha superato i due metri nel salto in alto, stabilendo un nuovo record personale e un risultato in argento. Durante l’evento, altri atleti dell’Alga Atletica hanno migliorato i propri primati, contribuendo a rendere la manifestazione più interessante nonostante le condizioni meteorologiche avverse. La competizione si è svolta nel rispetto delle norme tecniche previste.

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? Punti chiave Come ha fatto Lisa Rossi a superare il proprio record di 2 metri?. Quali altri atleti dell'Alga Atletica hanno segnato nuovi primati personali?. Perché il maltempo non ha frenato la crescita tecnica dei cadetti?. Cosa dicono questi nuovi risultati sulle prossime sfide tra Arezzo e Firenze?.? In Breve Tommaso Mugnai segna nuovi primati nel peso con 9.13 metri e giavellotto con 28.58 metri.. Gabriele Corbelli registra 39.53 secondi nei 300 piani piazzandosi quarto.. Matteo Cartocci ottiene il sesto posto nel salto in lungo con 5.22 metri.. Atleti Alga Atletica Arezzo sfidano società di Firenze e Prato allo stadio Tenti.. Lisa Rossi ha conquistato l’argento nel lancio del disco durante la terza giornata dei campionati di società Cadetti, segnando un primato di 22.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arezzo, Lisa Rossi vola nel disco: argento e record sotto la pioggia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lisa Rossi d’argento nel disco ai Campionati di Società CadettiAREZZO – Arriva un importante risultato per l’Alga Atletica Arezzo nella terza giornata della fase interprovinciale dei Campionati di Società Cadetti... Lisa Rossi vince l’argento nel disco ai Campionati di Società CadettiArezzo, 12 maggio 2026 – I Cadetti e le Cadette dell’Alga Atletica Arezzo in pista tra le mura amiche.