Arezzo il Pride bussa ai candidati | O ci rispondete o v’arcoobalenamo noi

Arezzo ha visto una protesta pubblica del movimento Pride, che ha invitato i candidati alle prossime elezioni a rispondere alle loro richieste. In un comunicato, il gruppo ha dichiarato che se non riceverà risposte, si mobiliterà con azioni di protesta. La manifestazione si inserisce nel periodo di campagna elettorale, in cui anche i temi legati ai diritti civili stanno assumendo un ruolo più centrale.

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