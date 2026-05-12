Arezzo il Pride bussa ai candidati | O ci rispondete o v’arcoobalenamo noi
Arezzo ha visto una protesta pubblica del movimento Pride, che ha invitato i candidati alle prossime elezioni a rispondere alle loro richieste. In un comunicato, il gruppo ha dichiarato che se non riceverà risposte, si mobiliterà con azioni di protesta. La manifestazione si inserisce nel periodo di campagna elettorale, in cui anche i temi legati ai diritti civili stanno assumendo un ruolo più centrale.
Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo Arezzo entra ufficialmente nella fase in cui ogni voto conta, pure quelli colorati. E così Arcigay Chimera Arcobaleno ha deciso di mettere i sei candidati a sindaco davanti a un bel questionario da otto domande, senza possibilità di cavarsela con il classico “ci stiamo lavorando”. L’associazione LGBTQIA+ aretina, in vista delle prossime amministrative, ha mandato a tutti i candidati una specie di “pagellina preventiva” sui temi dei diritti, dell’inclusione e della tutela delle persone gay, lesbiche, bisex, trans, intersex e asessuali.🔗 Leggi su Lortica.it
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