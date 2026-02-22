In vista del voto Piccirilli Disability Pride rinnova l' appello ai candidati | Il Comune deve essere accessibile a tutti

Simone Maria Piccirilli di Disability Pride Pescara chiede ai futuri sindaci di garantire l’accesso ai disabili negli edifici pubblici. La richiesta nasce dal fatto che molte strutture ancora presentano barriere architettoniche. Piccirilli insiste sulla necessità di interventi concreti per rendere la città più inclusiva. La sua proposta punta a migliorare la vita di molte persone e a eliminare ostacoli quotidiani. La questione resta al centro del dibattito elettorale in vista delle prossime elezioni.

Una battaglia per la quale, riferisce di stare portando avanti una intensa interlocuzione con diversi parlamentari. Il problema, in particolare, lo si riscontrerebbe proprio a Palazzo di Città per cui sarebbe “impossibile per i cittadini con mobilità ridotta, anziani o genitori con passeggini di accedere dall'ingresso principale a causa di vincoli conservativi della soprintendenza che indirizzano l'utenza verso accessi secondari”. “È accettabile che un cittadino con disabilità, un anziano o una donna in gravidanza debba essere indirizzato verso un ingresso secondario perché quello principale è interdetto da un vincolo storico? È ammissibile che lo Stato usi la conservazione estetica per segregare i cittadini all'entrata del retro?”, questa la domanda che ha posto a tutti con l’obiettivo, spiega, non di sollevare polemica, ma di trovare una soluzione “a u paradosso normativo”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

La riflessione di Piccirilli (Disability Pride) in vista del ritorno alle urne: "La concretezza sostituisca la logica del consenso"In vista delle prossime elezioni, la riflessione di Piccirilli su Disability Pride invita a privilegiare la concretezza dell’azione politica.

Assemblea organizzativa Disability Pride Palermo giovedì 12 Febbraio h 20.00 online su https://vc.autistici.org/disabilitypridepalermo - facebook.com facebook