Arezzo ha ospitato il debutto di Sottosopra, un progetto che coinvolge giovani artisti e che si è concluso con uno spettacolo al circo. Gli artisti hanno trasformato le acrobazie di Cervia in uno spettacolo indipendente, sotto la guida di un tutor che ha seguito i ragazzi dalla fase di prova fino alla messa in scena. La rappresentazione ha visto la partecipazione di più giovani coinvolti nel progetto.

? Punti chiave Come hanno trasformato le acrobazie di Cervia in uno spettacolo autonomo?. Chi guiderà i ragazzi nel passaggio dalla prova alla messa in scena?. Cosa accadrà tra il torneo di calcio balilla e lo spettacolo?. Come influirà il debutto locale sul futuro del progetto InTournée?.? In Breve Simona Serafini e Miguel Angel Pachenco guidano la creazione artistica degli under 14.. Torneo di calcio balilla e aperitivo in via Pievan Landi dalle ore 17:00.. Precedente prova generale svolta dai ragazzi ad Artevento a Cervia in Romagna.. Parcheggio gratuito disponibile di fronte al supermercato MD per gli spettatori.. Sabato 16 maggio 2026, alle ore 18:00, la zona di La Sella e San Marco ad Arezzo ospiterà il debutto circense dei ragazzi della scuola Sottosopra con lo spettacolo intitolato Il falò e la luna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo, il debutto di Sottosopra: i giovani artisti al circo

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