Arezzo, 11 maggio 2026 – Arezzo si prepara ad accogliere uno spettacolo straordinario: sabato 16 maggio 2026, alle ore 18:00, il gruppo dei giovani circensi under 14 della scuola di circo Sottosopra porterà in scena uno spettacolo di circo contemporaneo interamente ideato, creato e messo in scena da loro: “Il falò e la luna ”. L’appuntamento è presso la sede dell’Associazione, in via Pievan Landi 42 (zona La Sella–San Marco). L’ingresso è aperto a tutta la città. Il Progetto InTournée. Lo spettacolo nasce all’interno d i InTournée, il progetto di creazione artistica di Sottosopra, quest’anno alla sua settima edizione. Il progetto offre ai giovani già iscritti all’associazione la possibilità di sperimentarsi come una vera compagnia di circo: ideare insieme storie, costruirle e finalmente portarle in scena.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla scuola di circo al palcoscenico: i giovani di Sottosopra debuttano ad Arezzo con "Il falò e la luna"

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