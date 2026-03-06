Arena di Verona | la prima cerimonia paralimpica in sito UNESCO

L’Arena di Verona ospiterà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali 2026, diventando il primo sito UNESCO a ospitare un evento di questa portata. L’evento coinvolgerà migliaia di atleti e rappresentanze da tutto il mondo, che si riuniranno nel celebre teatro all’aperto per la cerimonia di inizio. La struttura storica sarà teatro di un momento di grande rilievo sportivo e culturale.

L'Arena di Verona accoglierà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali 2026, trasformando il sito UNESCO in un palcoscenico a cielo aperto per migliaia di atleti e delegazioni. La produzione, curata da Filmmaster, punterà su un messaggio di inclusione e movimento, con una trasmissione diretta su Rai 2 e Raiplay. Questa edizione segna un punto di svolta storico: per la prima volta una cerimonia paralimpica si svolge all'interno di un bene classificato come Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, lo stesso che ha ospitato la chiusura dei Giochi Olimpici. Il filo conduttore sarà il concetto Life in Motion, che lega l'attività fisica allo sviluppo personale e al superamento delle barriere fisiche e mentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Verona sarà nuovamente sede di una cerimonia olimpica, aprendo il 6 marzo in Arena i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina.

Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 a Verona: l'anteprima

