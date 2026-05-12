Arcese il Tribunale di Venezia condanna | pagamenti per 15 lavoratori

Il Tribunale di Venezia ha emesso una sentenza che riguarda i pagamenti per quindici lavoratori di un’azienda di trasporti. La decisione stabilisce che l’azienda subentrante è tenuta a versare le competenze maturate dai dipendenti precedenti. La sentenza si è concentrata anche sulla gestione autonoma della sicurezza sul lavoro da parte dell’azienda, senza il coinvolgimento di enti esterni. La vicenda riguarda i diritti dei lavoratori e le responsabilità dell’impresa.

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