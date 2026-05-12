Arcese il Tribunale di Venezia condanna | pagamenti per 15 lavoratori
Il Tribunale di Venezia ha emesso una sentenza che riguarda i pagamenti per quindici lavoratori di un’azienda di trasporti. La decisione stabilisce che l’azienda subentrante è tenuta a versare le competenze maturate dai dipendenti precedenti. La sentenza si è concentrata anche sulla gestione autonoma della sicurezza sul lavoro da parte dell’azienda, senza il coinvolgimento di enti esterni. La vicenda riguarda i diritti dei lavoratori e le responsabilità dell’impresa.
? Punti chiave Perché l'azienda subentrante deve pagare le competenze dei vecchi dipendenti?. Come ha fatto l'azienda a gestire in autonomia la sicurezza sul lavoro?. Quali indennità mancano ancora ai quindici operai coinvolti nella vicenda?. Perché il sindacato ha deciso di avviare una nuova azione giudiziaria?.? In Breve Arcese non riconosceva l'elemento perequativo contrattuale pari all'1,5% della retribuzione.. Controversia nata il 1° agosto 2025 con l'assunzione diretta dal cantiere di Paese.. Fit Cisl Belluno Treviso contesta gestione unilaterale sicurezza e mancato dialogo sindacale.. Nuova azione giudiziaria programmata per recuperare indennità maturate dal 1° agosto 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu
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