Condotta antisindacale | il Tribunale condanna il Comune di Subbiano

Il Tribunale ha condannato il Comune di Subbiano per condotta antisindacale. La sentenza rappresenta una vittoria per la FP CGIL Arezzo, che ha commentato sottolineando l'importanza della libertà sindacale. La decisione si riferisce a un procedimento legale in cui il Comune è stato giudicato colpevole di aver agito contro le attività sindacali. La sentenza è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.

Importante vittoria per la FP CGIL Arezzo: “La libertà sindacale non è negoziabile. Questa sentenza sia un monito per tutti gli enti locali”. Il Tribunale di Arezzo, con decreto emesso il 18 marzo 2026 ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, ha riconosciuto in maniera chiara la condotta antisindacale del Comune di Subbiano. Al centro della vicenda, il tentativo dell’amministrazione comunale di influenzare e limitare l’azione della FP CGIL Arezzo. Il giudice del lavoro ha stabilito senza ambiguità che la delibera adottata dal Comune costituisce una forma di “coartazione indiretta” della libertà sindacale. Non si tratta di un’interpretazione del sindacato, ma di una valutazione esplicita contenuta nel provvedimento giudiziario. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Condotta antisindacale: il Tribunale condanna il Comune di Subbiano Articoli correlati Alia, il tribunale rigetta il ricorso di alcune organizzazioni: "Nessuna condotta antisindacale"Il Tribunale ordinario di Termini Imerese ha rigettato il ricorso presentato da alcune organizzazioni sindacali avverso il Comune di Alia, stabilendo... Riello Transfer, condanna per condotta antisindacale e la Fiom denuncia il "mancato pagamento regolare dei salari"È la Fiom Cgil di Verona a rendere noto che il tribunale scaligero ha riconosciuto la condotta antisindacale della Riello Transfer (Gruppo Riello... Una selezione di notizie su Condotta antisindacale il Tribunale... Argomenti discussi: Vittoria della FP CGIL: La libertà sindacale non è negoziabile. Condotta antisindacale. Il Tribunale di Reggio Calabria accoglie il ricorso dell’Anaao contro l’AspPer il sindacato il pronunciamento costituisce una rappresentazione plastica del gravissimo stato in cui versa la sanità delle Regioni commissariate, Calabria in primis, dove elementari diritti di ... quotidianosanita.it Il tribunale di Reggio condanna l’azienda Profiltubi. Il caso degli straordinari. Condotta antisindacaleIl Tribunale del Lavoro di Reggio Emilia ha condannato la Profiltubi di Reggiolo per condotta antisindacale. Una vicenda avviata nei mesi scorsi da una denuncia della Fiom Cgil reggiana verso ... ilrestodelcarlino.it