L’amiloidosi cardiaca rappresenta una patologia che richiede una diagnosi tempestiva per migliorare gli interventi terapeutici. Recentemente, l’attenzione si è concentrata sull’utilizzo di strumenti digitali e tecnologie innovative per facilitare il riconoscimento precoce della malattia. Sono in corso studi e iniziative volte a sviluppare modelli di diagnosi più rapidi e accurati, con l’obiettivo di ottimizzare l’assistenza ai pazienti attraverso approcci più moderni e tecnologicamente avanzati.

Favorire la diagnosi precoce dell’ amiloidosi cardiaca, consolidando i modelli di presa in carico e la valorizzazione dell’innovazione al servizio del paziente, anche grazie alle nuove tecnologie in medicina. Se ne è parlato a Roma, presso la Sala Zuccari del Senato, agli Stati Generali dell’Amiloidosi Cardiaca. Un evento promosso su iniziativa di Elena Murelli, membro 10ª Commissione e presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulle Malattie Cardio, Cerebro e Vascolari, che ha riunito istituzioni, clinici, società scientifiche e associazioni di pazienti. Che cos’è l’amiloidosi cardiaca. Nota solo a esperti e pazienti, di amiloidosi si è parlato molto quando è scomparso Oliviero Toscani, grande fotografo italiano che si è spento all’Ospedale di Cecina all’età di 82 anni.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Amiloidosi cardiaca: focus su diagnosi precoce e innovazione digitale

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