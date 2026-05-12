Apre il mini ospedale sul litorale | medici di base pediatri e servizi

Da oggi, un nuovo mini ospedale apre sul litorale pisano, offrendo servizi di medici di base e pediatri, operativo sei giorni su sette per 12 ore al giorno. La struttura si propone di diventare un punto di riferimento per la sanità integrata nella zona, fornendo assistenza continua ai residenti. La sua apertura mira a migliorare l’accesso alle cure e a ridurre i tempi di attesa per le prestazioni mediche.

Pisa, 12 maggio 2026 – Aperta sei giorni su sette per 12 ore al giorno con l’obiettivo di diventare un presidio di sanità integrata per tutto il litorale pisano. E’ la casa di comunità di Marina di Pisa (in via Salvo Andò) inaugurata ieri dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e dal sindaco di Pisa, Michele Conti. Alla cerimonia hanno partecipato anche il direttore amministrativo dell’Asl Toscana nord ovest, Gabriele Morotti, e la responsabile della Zona distretto pisana Alessandra Di Bugno. Costata oltre un milioine di euro, con risorse provenienti dal Pnrr e il supporto della SdS Pisana e del Comune, sarà una struttura “Spoke”, con servizi sanitari territoriali di base: studi di medici e pediatri di famiglia, specialisti ambulatoriali interni, infermieri e altre figure sanitarie e sociosanitarie.🔗 Leggi su Lanazione.it

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