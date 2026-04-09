Emergenza medici di base e pediatri | cittadini senza assistenza a Sant’Angelo in Formis

A Sant’Angelo in Formis, frazione del territorio di Capua, si registra una crescente mancanza di medici di base e pediatri. I residenti si trovano spesso senza assistenza sanitaria adeguata, una situazione che sta creando tensioni tra la popolazione locale. La carenza di personale medico si fa sentire sempre più intensamente, lasciando molte famiglie senza punti di riferimento per le cure primarie.

Cresce la preoccupazione nel territorio di Capua, in particolare nella frazione di Sant’Angelo in Formis, dove i cittadini sono costretti a fare i conti con una sempre più evidente carenza di medici di base e pediatri.Il problema nasce dal pensionamento del medico di riferimento della zona, non. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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