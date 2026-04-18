Medici di base e pediatri Disponibili 72 incarichi | Ma non è fuga dal ruolo

Sono stati pubblicati 72 bandi per posti di assistenza primaria nelle aree di Cesena, Valle Savio e Rubicone. I posti sono destinati a medici di famiglia, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale, noti anche come ex guardie mediche. Questa richiesta di incarichi non è stata interpretata come una fuga dal ruolo, ma rappresenta un'opportunità di assunzione per professionisti del settore.

Sono 72 i posti di assistenza primaria (medici di famiglia, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale, ossia le ex guardie mediche) che risultano a bando nelle aree di Cesena, Valle Savio e Rubicone. Tutti ruoli vacanti alla ricerca di professionisti che assicurino l’accoglienza che il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe garantire ai cittadini? Così sembrerebbe, e così li definisce la Regione Emilia-Romagna ("incarichi vacanti"), tanto che in controluce si evidenzia l’ormai cronica carenza di medici che lascia in difficoltà aree importanti del nostro territorio. Nell’intera provincia, infatti, ne vede a bando 140, mentre in tutta l’ Ausl Romagna le carenze sono identificate in oltre 300 unità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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