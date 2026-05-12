Apre ad Arco un nuovo supermercato che alterna funzionalità e offerta diversificata

A Arco è stato inaugurato un nuovo supermercato, che offre una vasta gamma di prodotti e si distingue per la funzionalità degli spazi. La presenza di questa struttura cambia il panorama commerciale locale e amplia le possibilità di scelta per i clienti. L'apertura si inserisce in un momento in cui le comunità cercano soluzioni pratiche e diversificate per le loro esigenze di acquisto quotidiane.

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