Apre ad Arco un nuovo supermercato che alterna funzionalità e offerta diversificata

Da trentotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Arco è stato inaugurato un nuovo supermercato, che offre una vasta gamma di prodotti e si distingue per la funzionalità degli spazi. La presenza di questa struttura cambia il panorama commerciale locale e amplia le possibilità di scelta per i clienti. L'apertura si inserisce in un momento in cui le comunità cercano soluzioni pratiche e diversificate per le loro esigenze di acquisto quotidiane.

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L'apertura di un nuovo polo commerciale rappresenta sempre un evento molto positivo per le comunità coinvolte. Questi posti si trasformano spesso in luoghi frequentati quotidianamente dalla popolazione locale, e non solo, veri e propri centri nevralgici della vita pubblica e sociale. Per questo.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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