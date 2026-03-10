Il nuovo supermercato che domani apre nel Milanese con sconti | 50 assunzioni

Domani apre un nuovo supermercato nel Milanese, a Locate Triulzi, in via Don Milani 1, gestito dalla catena Tigros. L'inaugurazione è prevista per mercoledì 11 marzo e prevede l'apertura con sconti speciali. Sono state annunciate circa 50 assunzioni legate alla gestione del punto vendita. La notizia riguarda l'apertura di un nuovo spazio commerciale nel territorio della provincia di Milano.

Tigros apre un nuovo supermercato a Locate Triulzi (Milano). L'inaugurazione del punto vendita di in via Don Milani 1 è prevista per mercoledì 11 marzo. Si tratta del supermercato numero 86 in Lombardia dell'insegna varesina della grande distribuzione Il nuovo supermercato si sviluppa su una superficie di 2.100 metri quadrati e dispone di un parcheggio da 250 posti auto. L'apertura ha generato un impatto occupazionale diretto sul territorio: la struttura impiega 50 persone con un'età media di 38 anni, residenti tra Locate e i comuni dell'hinterland milanese di Opera, Landriano e Bornasco. Presenti reparti di ortofrutta, macelleria, pescheria, gastronomia e panetteria. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

