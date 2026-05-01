A Milano apre un nuovo supermercato | Iperal cerca personale da assumere

A Milano un nuovo supermercato sta per aprire in via Ripamonti 181. L’insegna Iperal sta cercando personale per il punto vendita. La comunicazione ufficiale indica che sono disponibili diverse posizioni aperte. L'apertura è prevista a breve, e il supermercato si inserisce nel quartiere con l’obiettivo di offrire nuovi servizi ai clienti. Non sono stati comunicati dettagli sulle modalità di selezione o sui criteri di assunzione.

A Milano sta per aprire un nuovo supermercato. Nel punto vendita di via Ripamonti 181 arriva l'insegna Iperal e cerca personale. Per la campagna di assunzioni l'azienda valtellinese della Gdo presente con oltre 55 punti vendita in otto diverse province lombarde ha organizzato una giornata di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Iperal apre il suo primo supermercato in Valsassina. Come si presentaMercoledì 8 aprile Iperal apre a Pasturo, in via Provinciale 18, il suo primo supermercato in Valsassina. La grande distribuzione cerca personale da formare e assumere: le proposte di lavoro sul territorioEmpolese Valdelsa, 16 marzo 2026 – La grande distribuzione cerca personale in Toscana. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Milano ha aperto un enorme negozio di design con ristorante scenografico e cocktail bar all’interno; Arch Insurance Italia apre un nuovo ufficio a Milano; A Milano nasce un nuovissimo mercato degli agricoltori. Spesa a filiera corta (e anche aperitivi rurali); Weekend a Milano: dal 1° al 3 maggio. A Milano apre un nuovo supermercato: Iperal cerca personale da assumereA Milano sta per aprire un nuovo supermercato. Nel punto vendita di via Ripamonti 181 arriva l'insegna Iperal e cerca personale. Per la campagna di assunzioni l'azienda valtellinese della Gdo presente ... milanotoday.it A Milano ha aperto un enorme negozio di design con ristorante scenografico e cocktail bar all’internoSi chiama La Volta il nuovo ristorante all’interno del mega store di design firmato RH, in Corso Venezia a Milano. In menu piatti italiani di carne e pesce e per tre settimane c’è il temporary bar fir ... milanotoday.it Agenzia di Stampa ITALPRESS. Shiva · Take 6. A Milano apre il pop up store di Shiva per il nuovo album Vangelo In corso Garibaldi, dal 30 aprile al 3 maggio, i fan potranno immergersi nell’universo del rapper di Corsico tra merch, musica e oggetti simbolici l - facebook.com facebook