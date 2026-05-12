Appuntamento con la grande Bellezza | focus su Umberto Zanotti Bianco e Paolo Orsi
Due figure di rilievo legate alla Calabria si sono incontrate recentemente, suscitando interesse tra gli appassionati di storia e cultura. Si tratta di un incontro che ha coinvolto due uomini profondamente legati alla regione, riconosciuti per il loro contributo e la loro passione. L'evento ha avuto come protagonisti un personaggio storico e un archeologo di fama, entrambi accomunati dall’amore per il territorio calabrese.
Umberto Zanotti Bianco, Paolo Orsi un incontro felice e produttivo di due uomini innamorati della Calabria. Zanotti, aristocratico piemontese testimone di una amorevole calabresità, Orsi, trentino di Rovereto, archeologo: professione e rigore intellettuale. Di questo si discuterà mercoledì 13.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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