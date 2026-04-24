Tragedia di via Zanotti Bianco | funerali in diretta per il lutto

Sabato 25 aprile si terranno nella Basilica dell’Immacolata di Catanzaro i funerali di Anna, Giuseppe e Nicola, le tre persone coinvolte nella tragedia di via Zanotti Bianco. La cerimonia sarà trasmessa in diretta per permettere alla comunità di partecipare al lutto. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i residenti e le autorità locali, che si preparano a rendere omaggio alle vittime.

? Cosa sapere Funerali per Anna, Giuseppe e Nicola sabato 25 aprile nella Basilica dell’Immacolata di Catanzaro.. La diocesi trasmette il rito in diretta su canale 99 e sul portale online.. La camera ardente per Anna, Giuseppe e Nicola è stata allestita questa mattina presso la sala funeraria Elysum di Catanzaro, in seguito al tragico evento avvenuto in via Zanotti Bianco. Il lutto che colpisce la comunità si concentrerà domani, sabato 25 aprile, alle ore 17 nella Basilica dell’Immacolata. Per permettere il massimo coinvolgimento dei cittadini impossibilitati a recarsi fisicamente sul luogo del commiato, l’ufficio Comunicazione sociali della diocesi di Catanzaro-Squillace ha concordato una trasmissione in diretta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia di via Zanotti Bianco: funerali in diretta per il lutto Notizie correlate Catanzaro, tragedia in via Zanotti: madre e due bimbi muoiono nel saltoUna tragedia familiare ha sconvolto la quiete notturna di Catanzaro, in via Zanotti Bianco, dove una donna ha perso la vita insieme a due dei suoi... Bossi addio: il lutto nazionale e i funerali in vistaLa notizia della scomparsa di Umberto Bossi, avvenuta ieri a Varese all’età di 84 anni, ha scatenato un’ondata di cordoglio che attraversa l’intero... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tragedia di via Zanotti Bianco, il cordoglio della società; Catanzaro, si getta dal terzo piano con i figli: 3 morti, bimba grave; Tragedia di via Zanotti Bianco, il parere dello psicologo Simone Napolitano; Tragedia a Catanzaro, il silenzio surreale di via Zanotti: fiori bianchi e un vuoto incolmabile. Tragedia di via Zanotti Bianco, allestita camera ardente. Funerali in diretta su Catanzaroinforma e canale 99D'accordo con l’ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Catanzaro-Squillace per permettere la piu ampia partecipazione al lutto cittadino ... catanzaroinforma.it Tragedia di via Zanotti Bianco, il parroco: Anna era solare, ma dentro portava un’angoscia profonda fotoL’ultimo incontro con il sacerdote risale a pochi giorni prima della tragedia. In corso la veglia di preghiera ... catanzaroinforma.it La tragedia di Catanzaro. Ecco l'esito degli esami medico-legali: esclusa l’ipotesi del gesto sequenziale facebook Dimessa dal CTO Elsa, al quindicenne ferita nella tragedia di #CransMontana La giovane, è uscita dopo 58 giorni dalla terapia intensiva del Centro grandi ustionati e passerà al Regina Margherita per alcune settimane prima di poter tornare a casa x.com