Da il 22 al 24 maggio, Rimini ospiterà una rassegna dedicata al cinema, con quattro giorni di proiezioni e approfondimenti. Tra gli eventi principali, ci sarà la presenza del regista Paolo Sorrentino, noto per il film “La grande bellezza”. L’evento si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore. La manifestazione mira a celebrare il cinema attraverso incontri, proiezioni e spazi di confronto tra pubblico e registi.

Quattro giorni di grande cinema a Rimini. Sarà ‘La grande bellezza’ della ‘Settima arte’ che andrà in scena dal 22 al 24 maggio. La citazione al film che portato l’ultimo Oscar all’Italia non è casuale visto che l’ospite premiato al Teatro Galli nella serata di sabato dalla giuria del premio organizzato da Confindustria Romagna, sarà Paolo Sorrentino. Al regista andrà il premio ad honorem Cinema e industria. La serata di gala vedrà altri protagonisti come Fabio De Luigi al quale andrà il premio speciale alla carriera e alla valorizzazione del territorio. Ma la Settima arte non è una passerella di personaggi famosi, è molto di più: una...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La grande bellezza del cinema. Quattro giorni da Oscar con il regista Paolo Sorrentino

PERCHÉ “LA GRANDE BELLEZZA” HA VINTO L’OSCAR PAOLO SORRENTINO PASSA DAL BSMT!

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