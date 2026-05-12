Approvati dodici nuovi appartamenti nell' area dismessa | stop al cemento spazio al recupero

Nel territorio comunale di Cesena sono stati approvati dodici nuovi appartamenti che sorgeranno in un’area precedentemente dismessa. La decisione interrompe i progetti di costruzione di nuove strutture in quella zona, puntando invece a recuperare e riqualificare gli spazi esistenti. La scelta si inserisce nel quadro del nuovo Piano urbanistico generale, che prevede una maggiore attenzione alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità e alla riduzione dell’uso di nuovo suolo.

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