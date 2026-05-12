Approvati dodici nuovi appartamenti nell' area dismessa | stop al cemento spazio al recupero

Da cesenatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel territorio comunale di Cesena sono stati approvati dodici nuovi appartamenti che sorgeranno in un’area precedentemente dismessa. La decisione interrompe i progetti di costruzione di nuove strutture in quella zona, puntando invece a recuperare e riqualificare gli spazi esistenti. La scelta si inserisce nel quadro del nuovo Piano urbanistico generale, che prevede una maggiore attenzione alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità e alla riduzione dell’uso di nuovo suolo.

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Prosegue sul territorio comunale di Cesena l’attuazione del nuovo Piano urbanistico generale (Pug), fondato sui principi della rigenerazione urbana, della sostenibilità e del contenimento del consumo di suolo. Oggi, con apposita delibera, la Giunta comunale ha approvato gli indirizzi relativi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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