L’area dismessa della Cf Gomma ha suscitato l’attenzione dopo che è stato bloccato il progetto di recupero. Non ci sono più i parcheggi previsti e il futuro dell’area rimane incerto. A dieci anni dalla chiusura, erano stati approvati il progetto preliminare e pubblicati i rendering, ma ora l’iter sembra complicato. La questione si è improvvisamente arenata.

A dieci anni dalla dismissione, sembrava fatta: progetto preliminare approvato dall’amministrazione, rendering pubblicati e annunci ufficiali. Invece, si riparte dal via e il piano di riqualificazione dell’ex Cf Gomma è tutto da rifare. Il Consorzio Cooperativo Edilizio Cinisello Balsamo (Uniabita, La Nostra Casa, Armando Diaz) ha cambiato progettista: a dicembre la nuova proposta è stata protocollata, ma al Comune non piace. Una bocciatura che ruota attorno a un’unica funzione: il silos, che era invece presente nel precedente recupero firmato dallo studio di architettura BEMaa. "Appena l’ho visionato, ho detto ‘manca il posteggio’. E per me è già finita - confessa il sindaco Giacomo Ghilardi - Una delle grandi problematiche della zona è la sosta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Area dismessa Cf Gomma: "Mancano i parcheggi". Arriva l’altolà al progetto. E il recupero è un rebus

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