Apple e Google stanno introducendo nuovi sistemi per facilitare il trasferimento di dati tra dispositivi iPhone e Android. Le aziende stanno lavorando per superare alcuni limiti tecnici che finora complicavano il passaggio di contenuti tra i due sistemi operativi. Questi aggiornamenti riguardano principalmente la compatibilità e la semplificazione del processo di trasferimento di foto, contatti e altri dati personali. Le modifiche sono state annunciate recentemente e prevedono nuove procedure per gli utenti.

? Punti chiave Come cambierà il passaggio dei dati tra iPhone e Android?. Quali limiti tecnici stanno superando Apple e Google oggi?. Perché l'Europa obbliga i colossi tech a collaborare tra loro?. Cosa accadrà alle app con l'integrazione dell'intelligenza artificiale?.? In Breve Apple ha già rilasciato documentazione tecnica per gli sviluppatori secondo il report DMA.. Il trasferimento delle eSIM è operativo dal 2025 con supporto di vari operatori.. Apple ha già permesso l'importazione dati Safari verso browser Chrome e Vivaldi.. Microsoft collabora con Apple e Google tramite portali dedicati per gli sviluppatori.. A Bruxelles, Apple e Google accelerano lo sviluppo di nuovi sistemi per permettere il passaggio fluido dei dati tra iPhone e dispositivi Android, rispondendo alle direttive del Digital Markets Act.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple e Google: nuovi sistemi per spostare i dati tra iPhone e Android

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come trasferire i dati da smartphone Android ad IPhone

Notizie correlate

Rcs messaggistica sicura tra iphone e android in fase di test da appleQuesto approfondimento sintetizza l’evoluzione della crittografia end-to-end per le chat RCS tra iPhone e Android, evidenziando lo stato della...

Dal 1° giugno sarà più facile cambiare cellulare: la Ue semplifica il trasferimento dati tra Apple e AndroidContinua la guerra dell’Unione Europea contro le differenze nell’ecosistema di Apple, che dopo aver imposto i caricatori universali per tutti gli...

Argomenti più discussi: iPhone e Android, trasferire i dati sarà più semplice: la novità; Verifica dell’età, Meta: AI visiva contro gli under 13 e controlli agli app store; Per Apple, Amazon, Google, Meta e Microsoft 540 miliardi di ricavi e 120 miliardi di utili nel secondo trimestre; OpenAI e il sogno di un telefono senza app: cosa c’è dietro le promesse.

Liturgia delle Ore del Carmelo Scalzo: Il Proprio della Liturgia delle Ore del Carmelo Scalzo è ora disponibile sull'app IBreviary. 5 lingue disponibili: ?? ?? ?? ?? ?? È possibile scaricare l'applicazione su Google Play o sull'Apple Store. x.com

Un saluto a Google/Apple Maps reddit

Google, Apple e Samsung accelerano sull’AI: tra assistenti autonomi, nuovi design e salute digitaleLe ultime novità di Google, Apple e Samsung mostrano un ecosistema tecnologico sempre più guidato dall’intelligenza artificiale e dall’integrazione tra hardware e software. news.fidelityhouse.eu