Dal 1° giugno sarà più facile cambiare cellulare | la Ue semplifica il trasferimento dati tra Apple e Android
A partire dal 1° giugno, cambiare telefono tra dispositivi Apple e Android diventerà più semplice grazie a nuove regole stabilite dall’Unione Europea. La normativa mira a facilitare il trasferimento di dati tra i due sistemi operativi, riducendo le difficoltà che gli utenti affrontano quando decidono di passare da una piattaforma all’altra. Questa misura si inserisce in un più ampio intervento per uniformare le procedure di trasferimento dati tra diversi ecosistemi tecnologici.
Continua la guerra dell’Unione Europea contro le differenze nell’ecosistema di Apple, che dopo aver imposto i caricatori universali per tutti gli smartphone ora punta a un nuovo obiettivo: rendere più semplice il trasferimento dei dati da un telefono all’altro, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato. Il problema, infatti, nasce proprio dalla forte separazione tra i due mondi dominanti del settore mobile, iOS e Android, che fino a oggi hanno reso il passaggio da un dispositivo all’altro tutt’altro che immediato. Cambiare telefono diventerà più semplice. La svolta arriva nel contesto del Digital Markets Act, che impone alle grandi piattaforme digitali di garantire una reale portabilità dei dati.🔗 Leggi su Open.online
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