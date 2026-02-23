rcs messaggistica sicura tra iphone e android in fase di test da apple

Apple sta testando una funzione di crittografia end-to-end per le chat RCS tra iPhone e Android, per risolvere i problemi di sicurezza nelle comunicazioni. La novità riguarda la possibilità di proteggere i messaggi inviati tra i due sistemi operativi, migliorando la privacy degli utenti. La versione beta permette agli sviluppatori di verificare il funzionamento e le eventuali criticità prima del rilascio ufficiale. La prova si concentra anche sulla compatibilità tra le piattaforme.

Questo approfondimento sintetizza l’evoluzione della crittografia end-to-end per le chat RCS tra iPhone e Android, evidenziando lo stato della versione beta e le modalità di utilizzo. L’aggiornamento in beta di ios 26.4 beta 2 avvia la sperimentazione di una protezione dei messaggi durante l’inoltro tra piattaforme diverse, con l’obiettivo di garantire sicurezza omogenea tra i due ecosistemi. Le potenzialità contenute in questa fase puntano a offrire una cifratura paritaria tra iOS e Android, estendendo i benefici già presenti nelle comunicazioni intra-piattaforma. crittografia end-to-end per rcs tra ios e android: test in ios 26. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Criptazione rcs in test su apple: ma c’è una complicazione per androidRCS, il sistema di messaggistica, sta affrontando un test di criptazione su iPhone, ma ci sono ostacoli anche per gli utenti Android.

Apple testa la cifratura end-to-end rcs su iphone senza supporto androidApple ha avviato un test sulla cifratura end-to-end dei messaggi RCS, causando sorpresa tra gli utenti iPhone.

