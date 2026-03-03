Sicurezza sul lavoro | dall’università di Pisa una tecnologia ottica per il blocco automatico dei macchinari

All’università di Pisa è stata sviluppata una tecnologia ottica in grado di bloccare automaticamente i macchinari sul posto di lavoro. Questa innovazione mira a migliorare la sicurezza nelle aziende, riducendo i rischi di incidenti. La novità si basa su sistemi di rilevamento ottici che attivano il blocco delle macchine quando viene rilevata una presenza umana non autorizzata.

Ricercatori toscani sviluppano sistemi video intelligenti. Telecamere fermano impianti industriali quando mancano i caschetti, tutelando operai ed aziende PISA – La tutela dell’incolumità nei siti produttivi compie un decisivo passo in avanti grazie alla ricerca accademica. Il Dipartimento di ingegneria dell’informazione dell’università di Pisa ha messo a punto un sofisticato apparato di monitoraggio, concepito all’interno degli spazi del CrossLab presso il polo tecnologico di Navacchio, capace di inibire il funzionamento dei macchinari in caso di mancato rispetto delle norme antinfortunistiche. L’architettura del progetto si fonda su una rete di acquisizione video deputata a inquadrare il personale in servizio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Sicurezza sul lavoro, il nuovo sistema di Unipi: senza caschetto si fermano i macchinariPisa, 2 marzo 2026 - Rosso ti fermi, verde vai avanti: la telecamera registra se il lavoratore indossa i dispositivi di sicurezza e, in caso...

