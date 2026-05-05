C’è una tecnologia green che ci rende indipendenti dal gas e che l’Italia produce in abbondanza ma costa ancora troppo

Una tecnologia ecologica in grado di ridurre il consumo di gas sta attirando attenzione, soprattutto in Italia, dove si produce in quantità significativa. Nonostante questa soluzione possa contribuire a una maggiore autonomia energetica, il suo costo rimane ancora elevato. Con l’aumento dei prezzi del gas, innescato dal conflitto in Medio Oriente, questa tecnologia rappresenta una possibilità concreta per ridurre la dipendenza dalle fonti tradizionali.

C’è una tecnologia “verde” che può permetterci di ridurre sensibilmente il consumo di gas, specialmente ora che i prezzi sono tornati a salire con la guerra in Medio Oriente. E a differenza di altre clean tech – come pannelli solari e batterie, in gran parte importati dalla Cina – l’Europa è in prima fila nella produzione e nelle vendite. Si tratta delle pompe di calore, che rappresentano di fatto l’alternativa elettrica, più efficiente e più ecologica (ma anche molto più costosa) alle caldaie a gas tradizionali. Una tecnologia in crescita da anni e destinata a crescere ulteriormente ora che la guerra in Medio Oriente ha esposto ancora una volta tutti i problemi legati alla dipendenza europea dai combustibili fossili.🔗 Leggi su Open.online

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