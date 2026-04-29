A Ronchis, domenica 3 maggio, si terrà un aperitivo stagionale presso una cantina situata in via Maggiore 26. L'evento vedrà la partecipazione del gruppo musicale Hanky Panky, che intratterrà i presenti durante il momento di convivialità. L'iniziativa è rivolta a chi desidera trascorrere un pomeriggio in compagnia, accompagnato da musica dal vivo e da un aperitivo a tema primaverile.

? Cosa sapere Aperitivo stagionale con gli Hanky Panky domenica 3 maggio a Ronchis, via Maggiore 26.. L'evento inaugura il ciclo delle domeniche conviviali presso La cantina del conte.. Domenica 3 maggio, alle ore 12.00, la via Maggiore 26 a Ronchis ospiterà il primo aperitivo della stagione presso La cantina del conte, segnando l’apertura ufficiale delle domeniche conviviali con il ritmo degli Hanky Panky. Il clima mite che sta iniziando a scaldare le nostre strade trova una risposta concreta nel ritorno di un appuntamento che è ormai parte integrante del calendario locale. A Ronchis, la tradizione si rinnova tra i tavoli e i sorrisi, dove il piacere di mangiare, bere e cantare insieme diventa il fulcro di una giornata dedicata alla socialità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ronchis: musica e aperitivo per celebrare la primavera in cantina

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