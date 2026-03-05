' Sebben che siamo donne' | incontro e aperitivo musicale alla Rinascita

Il circolo ARCI La Rinascita di Castelnuovo di Val di Cecina ha organizzato un evento intitolato

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) In occasione della giornata dedicata alle donne, il circolo ARCI La Rinascita di Castelnuovo di Val di Cecina organizza un momento di incontro e convivialità dal titolo 'Sebben che siamo donne'.L’appuntamento è fissato per sabato 8 marzo alle ore 18:30 presso il circolo, dove si terrà un aperitivo accompagnato da canti popolari eseguiti dal gruppo di stornellator umbro-marchigiani e romagnoli. Un’occasione per celebrare la giornata attraverso la musica della tradizione, tra storie, voci e convivialità. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: “Donne coraggiose 2026”, premiazione alla Camera. Rampelli: “Un inno al vitalismo e alla rinascita che non fa chiasso”

Leggi anche: Alla Libreria Rinascita l'incontro con Alessandro Barbero e Aldo Cazzullo