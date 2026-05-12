Aperitivi al femminile | Aperitalk con esperti - La donna al centro
Ogni giovedì sera, un gruppo di donne si riunisce per partecipare a incontri informali dedicati a temi rilevanti per il mondo femminile. Durante gli appuntamenti, accompagnati da un calice di vino, esperti e partecipanti si confrontano in modo diretto e rilassato. L'iniziativa si svolge in un ambiente informale, favorendo un dialogo aperto e senza formalità su argomenti di interesse femminile.
Incontri leggeri per parlare di temi significativi per il mondo femminile. Il giovedì sera in dialogo, con un calice di vino in mano.Prossimo incontro giovedì 14 maggio:RINASCERE CON IL RIORDINO - Come l’ordine può dare valore allo spazio, fuori e dentro di noi. Spunti, tecniche ed esercizi.🔗 Leggi su Veronasera.it
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