Aperitivi al femminile | Aperitalk con esperti - La donna al centro

Ogni giovedì sera, un gruppo di donne si riunisce per partecipare a incontri informali dedicati a temi rilevanti per il mondo femminile. Durante gli appuntamenti, accompagnati da un calice di vino, esperti e partecipanti si confrontano in modo diretto e rilassato. L'iniziativa si svolge in un ambiente informale, favorendo un dialogo aperto e senza formalità su argomenti di interesse femminile.

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