Aperitivi in danza al Centro Internazionale d’Arte

Torna domani (sabato 28) alle 17.30 la rassegna ‘Aperitivi in danza’, organizzata da MOTUS al Centro Internazionale d’Arte di via Mencattelli, con una serata dedicata all’arte del fumetto e a Daniele Marotta, autore e fondatore della Scuola di fumetto e scrittura di Siena. Al centro della mostra uno dei suoi ultimi lavori, che si intitola ‘Maria e il Buio’. Una storia che si svolge nel cuore di Siena, dove una bambina, aiutata dagli spiriti delle Contrade, scappa da un’ombra incombente. Un viaggio illustrato che insegna a grandi e piccini che, alla fine, il coraggio per sconfiggere il Buio è già dentro di noi. Trenta tavole, che vedono protagoniste una città magica e una fuga mozzafiato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

