Voto 22 marzo | Auser Piacenza porta gli anziani al seggio

Il 22 e 23 marzo si terranno le elezioni e Auser Piacenza ha attivato il servizio Filo d’Argento per accompagnare gli anziani al seggio. L’associazione si impegna a facilitare la partecipazione alle urne di coloro che potrebbero averne bisogno, offrendo supporto pratico e assistenza durante la giornata elettorale. Il servizio mira a garantire che nessuno venga escluso dal diritto di voto.

Con l’appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo alle porte, Auser Piacenza attiva il servizio Filo d’Argento per garantire che il diritto di voto sia accessibile a tutti i cittadini della provincia. Volontari e automezzi saranno pronti a spostare le persone con mobilità ridotta fino ai seggi, purché la richiesta venga inoltrata entro venerdì 20 marzo contattando il numero 0523.320705. La democrazia come atto concreto di vicinato. Non si tratta semplicemente di un trasporto logistico, ma di un gesto che riflette l’anima stessa dell’Emilia-Romagna, dove il supporto reciproco è una tradizione radicata nella storia locale. La partecipazione al Referendum Costituzionale rappresenta uno strumento fondamentale per esprimere la propria voce, ma senza mezzi adeguati questo diritto-dovere civico rischia di rimanere inaccessibile per molti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voto 22 marzo: Auser Piacenza porta gli anziani al seggio Articoli correlati Referendum 22 e 23 marzo, scuole seggio: locali a disposizione da venerdì 20 a martedì 24 marzo. NOTA Ministero InternoCon nota del Ministero dell’Interno del 21 gennaio 2026, trasmessa al Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono state fornite indicazioni... Auser di Forlimpopoli, 26mila euro per accompagnare gli anzianiSi è conclusa la raccolta fondi promossa dal gruppo Auser di Forlimpopoli e destinata all’acquisto di un’auto ibrida da 7 posti. Una selezione di notizie su Auser Piacenza Referendum giustizia, volontari Auser al servizio dei cittadini non autosufficientiSono imminenti le giornate del Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo: anche in questa occasione, Auser Piacenza, attraverso il servizio di ... piacenzasera.it Auser Sicilia celebra a Catania gli 80 anni del voto alle donne: difesa della Costituzione, parità ancora incompiuta e appello alla mobilitazione democratica80 anni di voto alle donne. Libertà, democrazia, futuro. Con questo filo conduttore Auser Sicilia ha riunito stamattina, nella Sala di notte del Palazzo della Cultura di Catania, istituzioni, associ ... ienesiciliane.it