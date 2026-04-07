Bonus anziani da 850 euro sospeso ad 80enne non autonoma | L'Inps non paga da febbraio lasciata senza badante
Un'80enne di Portici, in provincia di Napoli, beneficiaria di un bonus Inps da 850 euro destinato a persone non autonome, si trova ora senza questo sostegno. L'Inps ha sospeso il pagamento del contributo da febbraio, lasciando la donna senza assistenza domiciliare. La situazione ha generato preoccupazione tra i familiari, che ora cercano soluzioni alternative per la sua assistenza.
La donna di Portici, in provincia di Napoli, era beneficiaria del contributo Inps per anziani non autosufficienti. Assoutenti Campania: "Da febbraio i pagamenti non arrivano più". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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