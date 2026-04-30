Fisco 730 precompilato al via | ecco come accedere Primo test su redditi casa e taglio dei bonus

È iniziata la fase di accesso all’area riservata per il modello 730 precompilato, che permette ai contribuenti di visualizzare e modificare i propri dati fiscali online. La prima prova riguarda i redditi, la situazione sulla casa e i bonus eventuali. Attraverso questa piattaforma, i cittadini potranno verificare le informazioni già inserite, apportare eventuali correzioni e preparare la dichiarazione in modo più rapido.

Pronti, via. Il 730 precompilato 2026 è accessibile sul sito dell’agenzia delle Entrate. Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite Spid, Cie o Cns. Per ora si potrà solo consultare il risultato proposto dall’amministrazione finanziaria grazie agli 1,3 miliardi di dati trasmessi tra redditi e spese sostenute che danno diritto a detrazioni e deduzioni, come quelli per sanità, interessi sui mutui e interventi per lavori edilizi. Partono così i primi test su redditi, case e immobili e taglio delle spese detraibili oltre i 75mila euro di reddito. La schermata proposta dopo l’accesso propone quattro passaggi: due dei quali saranno disponibili solo da quando si aprirà la finestra per modifiche e invio.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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